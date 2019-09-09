В Португалии создадут производство органической голубики

Новая ферма по выращиванию органической голубики стоимостью в 54 млн евро будет создана на базе старой рисовой плантации, расположенной в Алькасер-ду-Сал (Сетубал).

«Это самая крупная инвестиция в выращивание голубики, которую будет иметь эта страна», - сказал мэр Алькасер-ду-Сал Витор Пенса репортёру агентству Lusa.

По словам мэра, в настоящее время объём производства голубики в Португалии «составляет около 220-250 тонн» и увеличится до «в среднем на девять тысяч тонн в год», в основном на экспорт, когда новое производство достигнет своего пика.

Организатором проекта является компания Carsol Fruit Portugal, принадлежащая Филипе де Боттон-э-Карраско (Чили), которая инвестирует в него свои 54 млн. евро.

Проект включает в себя приобретение и управление бывшей Fábrica da Torrinha "в Монтальво" и старого завода по переработке риса, принадлежащего Herdade da Comporta, который "был закрыт в начале 1990-х годов. «Завод будет перестроен и в него будет интегрирована упаковочная зона и холодильники», - сказал Витор Пенса, прогнозируя, что новое производственное подразделение на первом этапе может создать «около 200 стационарных рабочих мест», а на пике развития - около 2500 рабочих мест. Если все пойдет хорошо, первый урожай будет собран до конца первой половины 2020 года. По данным муниципалитета, к 2022 году площадь плантации составит 400 гектаров, а к 2025 году выйдет на максимальные показатели, пишет ТАСС.