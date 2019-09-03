В Португалии создали фонд поддержки актеров

Фонд GDA, поддерживающий актеров, музыкантов и танцоров, объявил о программе финансовой поддержки в размере 90 000 евро молодых и возрастных актеров, занятых в проектах кино и телевидения.

Согласно информации, финансовая поддержка может составлять до 70% от заработной платы или пенсии актера, если ему/ей меньше 30 лет или больше 60 лет.

Программа, которая должна начаться в сентябре, имеет бюджет на первый год в размере 90 000 евро, и на каждого участника будет выделено до 3 000 евро, либо по 9 000 евро на каждый проект.

«Мы видели, что возрастные и молодые актеры сталкиваются с одинаковыми проблемами при доступе к рынку: у многих из старших по мере взросления больше нет работы, а большинству молодых людей трудно войти в систему. ", сказал Марио Карнейру, генеральный директор Фонда GDA. По его мнению, это будет «стимулом для португальских продюсеров и режиссеров, чтобы привлечь больше молодых и старших артистов».

В дополнение к возрастному критерию, кандидаты на участие в программе не должны получать в общей сложности более 20 000 евро за последний финансовый год, пишет ТАСС.

Программа, поясняет Фонд GDA, «заключается в создании базы данных, в которой художники могут зарегистрироваться, если они отвечают определенным условиям, и к которым продюсеры будут иметь доступ, чтобы выбрать актеров, которых они хотят нанять". За процессом будет следить специальная комиссия, которая будет состоять из членов Фонда GDA и португальской Ассоциации по управлению авторскими и кинематографическими и аудиовизуальными фильмами (GEDIPE).