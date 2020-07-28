В Португалии создана первая маска, подавляющая коронавирус

Инновационная маска MOxAd-Tech успешно прошла испытания, проведенные Институтом молекулярной медицины, и стала первым гигиеническим средством, способным полностью инактивировать вирус SARS-CoV-2.

Над проектом трудились академические и бизнес-сообщества Португалии. Совместные научные исследования позволили разработать высокопроизводительную маску многоразового использования. Для ее изготовления применялся материал с выраженными антимикробными свойствами.

Уникальное покрытие начинает подавлять коронавирусную инфекцию нового типа, как только она вступает в контакт с тканью. Вирусологи обещают, что эффект останется неизменным даже после контакта с водой.

«Тесты на маске MOxAdtech показали эффективную инактивацию SARS-CoV-2 после 50 стирок. Через час после попадания вируса на ткань наблюдалось снижение его активности на 99%».

Официальный релиз продуктов MOxAdtech состоялся недавно, но товар уже продается в португальских магазинах и вскоре будет распространен по странам Европейского союза. Цена маски составит 10 евро.