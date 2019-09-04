В Португалии спасли туриста из России

Португальские спасатели обнаружили туриста из России, который заблудился при попытке взойти на гору Пику.

Турист был спасён после того, как он потерялся во время восхождения на гору Пику, самую высокую точку Португалии, расположенную на Азорских островах.

Офицер службы спасателей Рикардо Диас сообщил репортёру агентства Lusa, что «45-летний мужчина начал свое восхождение в воскресенье утром, но не смог пройти через контрольно-пропускной пункт обязательного Casa da Montanha». Casa da Montanha используется для поддержки тех, кто хочет подняться на гору, а также для регистрации тех, кто совершает восхождение, чтобы помочь обеспечить их безопасность. Восхождение на гору без предварительной регистрации облагается штрафом.

По словам Диаса, россиянин был «дезориентирован и не мог точно определить свое местоположение». «Мы смогли установить с ним контакт, и он предоставил нам координаты своего местоположения. Оттуда горноспасательная команда начала свою операцию, которая заняла около шести часов», - пояснил Рикардо Диас, отметив, что этот человек «находился в зоне обрыва и был в очень критическом положении».

Рикардо Диас, который руководил спасательной операцией, в которой участвовали пять человек, предупредил, что «посетители должны зарегистрироваться перед началом восхождения на гору Пику, чтобы позволить властям затем отслеживать альпинистов с помощью GPS», пишет ТАСС.