В Португалии стало больше рысей

Сейчас их популяция увеличилась до 686 кошек и еще пару, родившуюся в неволе, в ближайшее время выпустят в леса.

До сих пор редкая пиренейская рысь с роскошным леопардовым рисунком на шубе находится под угрозой исчезновения, но экологи делают все возможное, чтобы этого не допустить.

В 2005 году этот вид «краснокнижных» животных был в критической опасности на территории Португалии — их оставалось лишь сто.

Сейчас рысей стало уже 686 благодаря программе по восстановлению вида, так как в леса выпускали хищников, родившихся в неволе.

Очередная пара — самец Жакаранд и самка Катманду — вскоре поселится в условиях дикой природы в Алентежу, пишет ТАСС.

Исследователи установили, что за последнее время в лесах родилось 47 котят, что внушает оптимизм. Исследователи полагают, что объем кормовой базы для диких кошек вполне достаточен, так как они небольшие по размеру и предпочитают охотиться на мелкую дичь.