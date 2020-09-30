В Португалии статус чрезвычайной ситуации сохранится до 14 октября

Причиной стало увеличения числа случаев заболевания COVID-19, зарегистрированных в последние недели.

Постановление об объявлении чрезвычайной ситуации вступило в силу в полночь 15 сентября и продлилось до 23:50 30 сентября.

24 сентября Совет министров постановил, что ситуация с установлением правил индивидуальной и коллективной защиты граждан продлится до 14 октября.

Среди применяемых мер - ограничение концентрации до 10 человек, если они не принадлежат к одному дому, в местах общего пользования и в учреждениях, а также запрет на продажу алкогольных напитков в зонах обслуживания или на заправочных станциях.

Продление статуса чрезвычайной ситуации подразумевает запрет на продажу алкогольных напитков после 20:00 в торговых точках, включая супермаркеты и гипермаркеты, а также запрет на потребление алкогольных напитков на открытых площадках предприятий общественного питания и напитки после 20:00 часов, если это не часть ужина.