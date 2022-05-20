В Португалии суды очень долго рассматривают дела

Пятница, 20 Май 2022 Португалия Португалия

В Португалии суды очень долго рассматривают дела

Португалия является 10-м государством-членом ЕС, где суды дольше всего рассматривают гражданские и коммерческие дела.

Это ниже среднего показателя по ЕС, составляющего почти год.

Информация содержится в Таблице показателей правосудия ЕС 2022 года, документе, который содержит сравнительные данные между государствами-членами об эффективности, качестве и независимости систем правосудия и который в этом десятом издании включает информацию о последствиях пандемии covid-19.

Одной из оцениваемых областей является эффективность судов в ЕС, а именно в отношении продолжительности разбирательства.

Португалия занимает 10-е место в странах ЕС с самыми длительными задержками в судах по гражданским и коммерческим делам (около 300 дней) среди государств-членов, по которым имеются данные.

При этом Италия является страной с самым длительным сроком (вдвое больше, чем Португалия).

За ней следуют Венгрия, Франция, Греция, Мальта, Испания, Словения, Польша и Финляндия.

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