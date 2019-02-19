В Португалии три новых министра принесли присягу

Таким образом, официально приступили к работе министр планирования Нельсон ди Соуза, министр по делам президента и административной модернизации Мариана да Силва, министр инфраструктуры и жилищного строительства Педру Сантуш. В церемонии вступления в должность приняли участие также четыре новых государственных секретаря.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта 16 февраля объявил о частичной перестановке в правительстве. Местные СМИ полагают, что данное решение было принято в рамках подготовки к выборам в Европейский парламент, намеченным на 26 мая текущего года, пишет news.rambler.ru.