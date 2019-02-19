В Португалии три новых министра принесли присягу

Вторник, 19 Февраль 2019 Португалия Португалия

В Португалии три новых министра принесли присягу

Три новых министра Португалии в понедельник принесли присягу в резиденции президента и вступили в должность.

Таким образом, официально приступили к работе министр планирования Нельсон ди Соуза, министр по делам президента и административной модернизации Мариана да Силва, министр инфраструктуры и жилищного строительства Педру Сантуш. В церемонии вступления в должность приняли участие также четыре новых государственных секретаря.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта 16 февраля объявил о частичной перестановке в правительстве. Местные СМИ полагают, что данное решение было принято в рамках подготовки к выборам в Европейский парламент, намеченным на 26 мая текущего года, пишет news.rambler.ru.

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