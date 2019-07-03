В Португалии туристки нашли камеру в ванной съемных апартаментов

Три девушки-путешественницы из Малайзии сняли апартаменты в городе Порту в Португалии, где обнаружили в ванной скрытую камеру. Об этом одна из них с именем Rubee Woo опубликовала пост в Facebook.

Отмечается, что девушка заметила странную розетку в ванной. Подсветив в нее фонариком, она увидела прикрепленную к внутренней части розетки камеру.

Туристки испугались и вызвали полицию, а также начали искать новое жилье. Представители правоохранительных органов прибыли на место через полчаса и извлекли камеру, пишет korrespondent.net.

"Мы быстро собрали наши сумки, передали ключи от квартиры полицейским и ушли. Когда мы уходили, хозяин даже не удосужился посмотреть нам в глаза", - отметила автор поста.

Она также предположила, что владелец апартаментов едва ли будет наказан за свой поступок. Покидая квартиру, она увидела, как он курил вместе с полицейскими.

На всякий случай, на следующее утро девушки также обратились в туристическую полицию. После этого они продолжили свое путешествие.

Известно, что девушки нашли апартаменты через сайт Booking.com. Компания уверила их, что уже начала расследование инцидента, а также пообещала компенсировать расходы на бронирование отеля.