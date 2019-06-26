В Португалии ученые обнаружили новую «породу» из камня и пластика

Камни, покрывающие побережье португальского острова Мадейра, начали обрастать пластиком и превращаться в странную "породу" нового типа — пишет портал Gizmodo.

Покрытие, образованное полиэтиленом и поливинилхлоридом, так глубоко встроилось в прибрежные камни, что можно говорить о появлении новой каменно-пластиковой геологической породы — заявляют специалисты, отмечая, что пластиковая корка стремительно распространяется и уже сейчас покрывает примерно десять процентов площади скал Мадейры.

Каждый год океан пополняется примерно восемью миллионами тонн пластиковых отходов, и эта цифра с каждым годом растет, пишет planet-today.ru.

Пластик воздействует на морские экосистемы самым заметным образом, однако истинные масштабы последствий пластикового загрязнения океана человечеству еще только предстоит изучить.

"Мы обратили внимание на странные пластиковые корки, которыми покрыты скалы некоторых островов. Нечто подобное есть, например, на острове Мадейра — к началу 2019-го года пластиковое покрытие занимало десятую часть площади его скал. Мы пока не знаем, как эта новая "порода" отразится на экосистемах острова — нужны дополнительные исследования", — добавляют авторы научной работы.

Частицы микропластика, тем временем, обнаруживаются сегодня в кровеносной системе практически каждого жителя Земли.