В Португалии учрежден День памяти жертв инквизиции

Напомним, что данная жестокая и кровавая религиозная структура была сформирована в 1536 году и просуществовала в этой стране до 1821 года.

Данное решение было принято Комиссией по культуре, спорту, коммуникациям и проблемам молодежи при парламенте Португалии и одобрено движением Reconectar, объединяющим потомков представителей еврейских общин этой страны и соседней Испании.

Около 1.800 сефардских евреев получили в минувшем году гражданство Португалии – в рамках принятого два года тому назад закона. Еще 12.000 человек подали заявку и ждут решения португальских властей. Таким образом в 2017 году соискателей португальского гражданства на основе нового закона оказалось в шесть раз больше, чем в предыдущем, по статистике официального Лиссабона.

Как сообщалось ранее, в январе 2015 года правительство Португалии утвердило закон, позволяющий потомкам евреев, изгнанных из страны в 1496 указом короля Мануэля Первого, получить португальское гражданство. Ключевое условие – способность доказать историческую связь с португальским еврейством, пишет newsru.co.il.

Согласно данным, предоставленным архивами, в 1492 году около 80.000 евреев, изгнанных из Испании, пересекли границу и нашли пристанище в соседней стране – Португалии.

Португальский король предоставил им убежище, однако спустя четыре года потребовал перейти в христианство или же покинуть страну. Еще через какое-то время был наложен запрет на выезд и введено принудительное крещение для евреев.

В 2014 году испанское правительство утвердило законопроект, предоставляющий сефардам, потомкам евреев, изгнанных из Испании, право на получение гражданства, причем без необходимости отказа от другого подданства.

Согласно данному законопроекту, для получения испанского гражданства необходимо иметь соответствующую справку от Федерации еврейских общин Испании или от раввина в стране проживания. Следует также выдержать экзамен на знание испанской культуры.