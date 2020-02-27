В Португалии ускорился рост цен на дома и квартиры

По данным Global Property Guide, цены на жилую недвижимость в Португалии за 2019 год поднялись на 7,82%. Это больше, чем 5,39% в 2018 году, 3,03% в 2017-м, 3,85% в 2016-м и 4,06% в 2015 году. По сути показатель за 2019 год стал самым высоким за десятилетие. Только за четвёртый квартал стоимость жилья увеличилась на 1,94%.

Цены на жильё в Португалии начали восстанавливаться в четвёртом квартале 2014 года, спустя 13 кварталов отрицательной динамики подряд.

По данным Национального института статистики, за первые три квартала 2019 года продажи жилья в Португалии остались практически на уровне аналогичного периода 2018-го и составили 132 246 объектов. А вот объём сделок в годовом выражении увеличился на 4,3% и достиг 18,65 млрд евро, пишет prian.ru.

За 2019 год число разрешений на строительство в стране увеличилось более, чем на 17%, до 23 737. В 2018 году рост составлял около 40%.

Средняя стоимость квартиры в Лиссабоне – 3 830 евро за кв.м. Апартаменты в центре города площадью 120 кв.м можно приобрести за 300 000 евро, сдавать их – за 1 580 евро в месяц. Таким образом, доходность составит 5,45% годовых.

Аналитики Trading Economics прогнозируют, что цены на жильё в Португалии в 2020 году поднимутся примерно на 5%.

Вполне вероятно, что недавнее ограничение на выдачу ВНЖ инвесторам в недвижимость Лиссабона и Порту охладит рынок недвижимости Португалии. Тем более, что по этой причине иностранцы даже начали отменять некоторые сделки.