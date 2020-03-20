В Португалии уже 1 020 инфицированных и 6 погибших

Пятница, 20 Март 2020 Португалия Португалия

В Португалии уже 1 020 инфицированных и 6 погибших

В Португалии на данный момент уже шесть жертв коронавируса и 1020 инфицированных.

По данным DGS, в центральном регионе погибли два человека, два в Лиссабоне и Вале-ду-Тежу, один на северном регионе, и еще один в регионе Алгарве.

Данные также указывают, что пять человек уже выздоровели.

Из 1020 инфицированных людей большинство (894) лечатся дома, 126 госпитализированы, 26 из которых находятся в отделениях интенсивной терапии.

Среди инфицированных пациентов 514 мужчины и 506 женщины. Возрастная категория, больше всего инфицированных от 40 до 49 лет (196), затем 50–59 лет (174).

Португалия находится в чрезвычайном положении с 00:00 четверга.

Чрезвычайное положение, действует до 23:59 2 апреля.

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