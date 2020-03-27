В Португалии уже 4268 заболевших коронавирусом

Согласно данным минздрава общее число заболевших достигло 4268. Число летальных исходов - 76, выздоровели пока 43 человека.

Отмечается, что наибольшее количество случаев - 2443 - зарегистрировано в северном регионе страны. Вторым по численности зараженных является центральный регион, где расположена столица Португалии. Там заболели 1110 человек.