В Португалии уже 4268 заболевших коронавирусом

Пятница, 27 Март 2020 Португалия Португалия

В Португалии уже 4268 заболевших коронавирусом

Власти Португалии выявили за сутки более 700 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших уже превысило четыре тысячи человек.

Согласно данным минздрава общее число заболевших достигло 4268. Число летальных исходов - 76, выздоровели пока 43 человека.

Отмечается, что наибольшее количество случаев - 2443 - зарегистрировано в северном регионе страны. Вторым по численности зараженных является центральный регион, где расположена столица Португалии. Там заболели 1110 человек.

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