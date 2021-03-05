В Португалии уже введен миллион вакцин

Пятница, 05 Март 2021 Португалия Португалия

В Португалии уже введен миллион вакцин

По состоянию на 5 марта было введено 716 тысяч первых доз и 284 тысячи вторых доз вакцины против Covid-19.

Несмотря на подчеркивание того, что правительство «ускоряет темпы вакцинации в Португалии» и обеспечивает «хорошие позиции» страны в этом процессе по сравнению со странами Европейского Союза, государственный секретарь по вопросам здравоохранения Серра Лопеш также отметил, что принятый темп неплох.

В то же время он признает, что задержка с поставкой вакцин - это общая проблема для всего сообщества, но Португалия достигнет цели вакцинации 80% людей в возрасте 80 лет и старше к концу марта.

Португалия, как и большинство европейских стран, приступила к осуществлению плана вакцинации 27 декабря 2020 года. На начальном этапе вакцину получили медицинские работники, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией, вместе с сотрудниками и жильцами домов престарелых.

На данный момент этот приоритетный этап уже включает специалистов основных служб, таких как вооруженные силы, службы безопасности и пожарных, а также пожилых людей в возрасте 80 лет и старше, а также людей в возрасте от 50 до 79 лет с серьезными патологиями (болезни сердца, почечная недостаточность и хронические респираторные заболевания).

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