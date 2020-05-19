В Португалии в 2019 году изъяли рекордное количество кокаина

Вторник, 19 Май 2020 Португалия Португалия

В Португалии в 2019 году изъяли рекордное количество кокаина

Правоохранительные органы Португалии в 2019 году изъяли рекордное количество кокаина.

Количество кокаина, изъятого португальскими пограничниками и полицейскими в прошлом году превысило десять тонн, увеличившись на 90 процентов по сравнению с 2018 годом.

Количество конфискованного кокаина также превысило общий объем изъятий каннабиса, причем число арестов составило чуть менее 600, что также является самым высоким показателем за последние пять лет. По данным полиции PJ, торговцы наркотиками продолжают использовать обширную береговую линию Португалии для контрабанды наркотиков в страну, которые поступают как из Африки, так и из Америки и Азии, пишет ТАСС.

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