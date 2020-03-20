В Португалии в дымоходе маленького домика обустроили душевую

Пятница, 20 Март 2020 Португалия Португалия

В Португалии в дымоходе маленького домика обустроили душевую

В узкой шахте дымохода маленького домика в Португалии обустроили ванную комнату и душ.

Сама шахта снаружи раскрашена интересными узорами.

Об очередном проекте архитектурной компании Fala Atelier пишет 24tv.ua.

Небольшой двухэтажный домик с монументальным душем так и назвали "Маленький домик с монументальным душем".

Высокая башня стоит в парадоксальной независимости, отказываясь быть серьезной, делая смелые формальные заявления, – описала проект представительница архитектурной компании.

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Фасад дома компания решила не менять. Однако же покрасили дверной проем и окна в яркий цвет.

Внутри два этажа дома создают отдельные четкие пространства – кухня, гостиная и обеденная зона на первом этаже и спальня наверху.

На уровне первого этажа в башне расположен небольшой туалет, а на втором расположены душ и второй туалет.

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Сверху башня имеет небольшой просвет, который освещает душ днем.

Архитектурная компания Fala Atelier постоянно экспериментирует с геометрическими фигурами, а большинство их творений нашли свое воплощение в городе Порту.

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