В Португалии в купальный сезон будет 594 охраняемых пляжа

В заявлении Environment and Climate Action также добавлено, что «пользователям также будет доступно 654 пляжей», то есть на 11 мест больше по сравнению с купальным сезоном прошлого года.

Из почти 600 поднадзорных пляжей 393 удостоены «Голубого флага», то есть на 21 больше, чем в 2021 году, и эта награда направлена ​​на то, чтобы выделить пляжи, отвечающие требованиям экологического качества, безопасности и благополучия.

В отличие от прошлого года, когда купальный сезон на большинстве португальских пляжей начался только в начале июня, в этом году купальный сезон был перенесен на более ранний срок.

Старт будет прогрессивным, и 7 мая он начнется на нескольких пляжах в муниципалитетах Кашкайш, Порту-Санту и Порту-Мониш. 15 мая добавятся несколько пляжей в районе Фару.

Закрытие будет постепенным, оно начинется с конца августа и закончится 31 октября закрытием пляжей, расположенных в Фуншале и Порту-Санту.