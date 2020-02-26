В Португалии восстанавливают узоры холстов старых мастеров

Ткачихе Хелене Лурманс всегда было интересно, почему художники работают с холстами простого плетения. Но однажды реставратор живописи из мадридского Музея Прадо, приехавший в мастерскую Лурманс в Одемире на юге Португалии, рассказал ей, что некоторые старые мастера, в том числе Эль Греко, писали на сложно сотканных холстах. Лурманс решила найти, реконструировать, задокументировать и самостоятельно выткать эти типы переплетения в лаборатории Lab O, которую она основала при своей мастерской, пишет theartnewspaper.ru.

«Для меня это своего рода детектив», — говорит она. В результате поисков ей удалось обнаружить в испанском учебнике 1970-х годов изображение схемы холста, на котором написана картина Эль Греко «Погребение графа Оргаса» (1586). «Когда я увидела этот узор, у меня екнуло сердце», — рассказывает ткачиха. Теперь она могла выткать этот узор самостоятельно.

Впоследствии Лурманс соткала переплетения, использованные в холстах у Веласкеса, Караваджо и Тициана. Сначала она анализирует рентгеновские снимки картины и вручную зарисовывает переплетение. Затем использует программу Weavelt для разработки схемы и создает холст на подсоединенном к компьютеру ручном ткацком станке. В конце 2019 года Лурманс представила свою работу на конгрессе Международного центра по исследованиям старинного текстиля (CIETA) в германском Крефельде и на симпозиуме «Реставрация холста» в Йельском университете, произведя большое впечатление на экспертов. В частности, она изучила произведения искусства, находящиеся в коллекции Художественной галереи Йельского университета, и реконструировала переплетение нитей холста, на котором написано «Обучение Девы Марии» (около 1617–1618) Диего Веласкеса.

«Первоочередная задача — зафиксировать все эти знания и сохранить их», — говорит Лурманс. Она хочет создать соответствующую базу данных и надеется, что исследователи и реставраторы начнут фиксировать особенности плетения холстов, с которыми работают, и будут связываться с ней в интересных случаях.