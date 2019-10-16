В Португалии восстановили 95% домов, разрушенных в октябре 2017

Около 95% домов, разрушенных в октябре 2017 года, уже восстановлены, благодаря действиям португальского правительства. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по координации и развитию Центрального региона Португалии, опубликованные на этой неделе.

Институт охраны природы и лесов (ICNF) также сообщил, что за период, который прошел после инцидента в регионе, было высажено более миллиона деревьев.

Пятьдесят человек погибли и около 70 получили ранения в результате пожаров 15 и 16 октября 2017 года, которые произошли в Центральной Португалии. В результате данных масштабных пожаров было уничтожено 290 000 гектаров леса, а также полностью или частично уничтожено около 1500 домов и 500 предприятий, расположенных в 38 муниципалитетах страны, пишет ТАСС.