В Португалии введен комендантский час

Комендантский час охватывает 121 муниципалитет с большим количеством случаев заражения коронавирусом.

Запрещено передвижение по дорогам общего пользования с 23:00 до 5:00 в будние дни, а по субботам и воскресеньям - с 13:00 до 5:00.

Принятый закон предусматривает 13 исключений, которые позволяют нарушать правила комендантского часа:

1. поездки для выполнения профессиональных или аналогичных функций, подтвержденные декларацией;

2. поездки для выполнения особых рабочих функций или в связи с ними, без необходимости в декларации, выданной работодателем или аналогичным образом (полицейские, врачи, дипломаты и т. д.);

3. поездки по состоянию здоровья, а именно для покупки продуктов в аптеках или получения медицинской помощи и перевозки людей, которым следует оказывать такую ​​помощь;

4. поездки в продуктовые магазины, супермаркеты и другие заведения, торгующие продуктами питания и средствами гигиены для людей и животных;

5. перемещение для экстренного приема жертв домашнего насилия или торговли людьми, а также детей и молодых людей, находящихся в группе риска;

6. поездки для оказания помощи зависимым людям, инвалидам, детям, родителям, пожилым людям или иждивенцам;

7. перемещение по другим неотложным семейным причинам, а именно выполнение родительских обязанностей;

8. поездки ветеринаров, владельцев животных для оказания срочной ветеринарной медицинской помощи;

9. поездки, необходимые для осуществления свободы прессы;

10. краткосрочные пешие прогулки с целью провести время на свежем воздухе, без сопровождения или в компании членов одной семьи;

11. краткосрочные пешие прогулки с целью выгула домашних животных;

12. по другим причинам форс-мажора или настоятельной необходимости, если это окажется неизбежным и должным образом обоснованным;

13. возвращение в личный дом в рамках перечисленных выше перемещений.

Следует помнить, что доступ к рабочим местам, общественным службам, школам, коммерческим или спортивным помещениям может быть закрыт, если в измерении температуры тела отказано или у человека поднялась температура.

Согласно закону, «измерения могут выполняться работником, обслуживающим организацию, ответственную за конкретное место или учреждение».