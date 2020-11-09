В Португалии введен комендантский час
Новое ограничение будет действовать до 23 ноября.
Комендантский час охватывает 121 муниципалитет с большим количеством случаев заражения коронавирусом.
Запрещено передвижение по дорогам общего пользования с 23:00 до 5:00 в будние дни, а по субботам и воскресеньям - с 13:00 до 5:00.
Принятый закон предусматривает 13 исключений, которые позволяют нарушать правила комендантского часа:
1. поездки для выполнения профессиональных или аналогичных функций, подтвержденные декларацией;
2. поездки для выполнения особых рабочих функций или в связи с ними, без необходимости в декларации, выданной работодателем или аналогичным образом (полицейские, врачи, дипломаты и т. д.);
3. поездки по состоянию здоровья, а именно для покупки продуктов в аптеках или получения медицинской помощи и перевозки людей, которым следует оказывать такую помощь;
4. поездки в продуктовые магазины, супермаркеты и другие заведения, торгующие продуктами питания и средствами гигиены для людей и животных;
5. перемещение для экстренного приема жертв домашнего насилия или торговли людьми, а также детей и молодых людей, находящихся в группе риска;
6. поездки для оказания помощи зависимым людям, инвалидам, детям, родителям, пожилым людям или иждивенцам;
7. перемещение по другим неотложным семейным причинам, а именно выполнение родительских обязанностей;
8. поездки ветеринаров, владельцев животных для оказания срочной ветеринарной медицинской помощи;
9. поездки, необходимые для осуществления свободы прессы;
10. краткосрочные пешие прогулки с целью провести время на свежем воздухе, без сопровождения или в компании членов одной семьи;
11. краткосрочные пешие прогулки с целью выгула домашних животных;
12. по другим причинам форс-мажора или настоятельной необходимости, если это окажется неизбежным и должным образом обоснованным;
13. возвращение в личный дом в рамках перечисленных выше перемещений.
Следует помнить, что доступ к рабочим местам, общественным службам, школам, коммерческим или спортивным помещениям может быть закрыт, если в измерении температуры тела отказано или у человека поднялась температура.
Согласно закону, «измерения могут выполняться работником, обслуживающим организацию, ответственную за конкретное место или учреждение».