В Португалии выделят 25 млн евро на поддержку стартапов

Об этом говорится в заявлении министерства экономики страны, пишет regnum.ru.

«Пакет из пяти новых мер общей суммой более 25 млн евро предполагает выделение около 10 тыс. евро для поддержки каждого стартапа», — говорится в сообщении.

Предполагается, что эти меры помогут преодолеть экономические последствия пандемии COVID-19 и вернуть бизнес к нормальному состоянию.