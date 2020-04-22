В Португалии выделят 25 млн евро на поддержку стартапов

Среда, 22 Апрель 2020 Португалия Португалия

В Португалии выделят 25 млн евро на поддержку стартапов

Правительство Португалии намерено выделить 25 млн евро на поддержку «более 2500 португальских стартапов», пострадавших от пандемии коронавируса.

Об этом говорится в заявлении министерства экономики страны, пишет regnum.ru.

«Пакет из пяти новых мер общей суммой более 25 млн евро предполагает выделение около 10 тыс. евро для поддержки каждого стартапа», — говорится в сообщении.

Предполагается, что эти меры помогут преодолеть экономические последствия пандемии COVID-19 и вернуть бизнес к нормальному состоянию.

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