В Португалии выделят 25 млн евро на поддержку стартапов
Правительство Португалии намерено выделить 25 млн евро на поддержку «более 2500 португальских стартапов», пострадавших от пандемии коронавируса.
Об этом говорится в заявлении министерства экономики страны, пишет regnum.ru.
«Пакет из пяти новых мер общей суммой более 25 млн евро предполагает выделение около 10 тыс. евро для поддержки каждого стартапа», — говорится в сообщении.
Предполагается, что эти меры помогут преодолеть экономические последствия пандемии COVID-19 и вернуть бизнес к нормальному состоянию.