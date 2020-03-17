В Португалии выпустит монеты к ЕВРО-2020

В 2020 года Португалия выпустит в обращение сразу три памятные монеты, которые выйдут к Чемпионату Европы ЕВРО-2020.

Свет увидят монеты 2, 5 евро (медно-никелевая), 2,5 (серебряная) и 2,5 евро (серебряная), пишет oncoins.net.

Об этом сообщил официальный портал регулятора.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года – 16-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА. Турнир пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.