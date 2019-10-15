В Португалии выразили обеспокоенность в связи с криптовалютой Libra

Об этом заявил министр финансов Португалии Рикардо Моуринью Феликс.

Об этом сообщает Reuters.

Министр финансов отметил, что правительство Португалии разделяет опасения ряда других стран в отношении криптовалютного проекта американской компании Facebook. Он объяснил, что криптовалюта Libra может ограничить доступ к традиционным инструментам денежно-кредитной политики. А при отсутствии таких инструментов специализированные государственные учреждения не смогут обеспечить стабильность финансовой системы, пишет regnum.ru.

«С самого начала ясно, что это явление с высокими рисками серьёзным системных последствий. Важно, чтобы ни один проект «стабильной валюты», такой как Libra, не был запущен, пока все проблемы не будут проработаны должным образом», — заявил Феликс.

Напомним, компания Facebook анонсировала проект Libra в июне 2019 года. Согласно планам Facebook, эта валюта должна быть запущена в 2020 году в сотрудничестве с другими компаниями, которые войдут в ассоциацию Libra.

Планы Facebook по запуску криптовалюты вызвали опасение ряда государств, включая Германию и Францию. В правительствах этих стран заявили о возможном блокировании запуска Libra на территории Евросоюза.