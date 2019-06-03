В Португалии выявили 14 000 случаев нарушения прав детей

Всего было выявлено 13 905 опасных для детей ситуаций, на 1412 меньше, чем в 2017 году, почти половина из них имели место по причине халатности. В опасные для жизни и здоровья ситуации попадали, в основном, дети в возрасте от 6 до 14 лет. При этом имело место 1661 случай бытового насилия, что на 254 меньше, чем в предыдущем году, пишет ТАСС.

Среди 138 наиболее опасных преступлений, зарегистрированных в Португалии в 2018 году, 75 (54%) были связаны со случаями сексуальных злоупотреблений, были также ситуации сексуального унижения (28), сексуальных домогательств (22), изнасилований (11) и двух случаев детской порнографии.

Было также 65 случаев оставления без присмотра взрослых, 24 случая несопровождаемых детей на улице и транспорте, и 10 детей, брошенных при рождении или в первые шесть месяцев жизни и один случай ребенка, брошенного через шесть месяцев жизни