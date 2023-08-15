В Португалии за два года появилась 31 000 новых миллионеров

Португальцы богаче, чем десять лет назад.

Согласно данным, опубликованным во вторник UBS в Глобальном отчете о благосостоянии за 2023 год, каждый взрослый португалец в среднем владел состоянием в размере 66 015 евро на конец прошлого года.

Это почти вдвое больше, чем в 2012 году (34 725 евро), и на 2,89% больше, чем в 2021 году, что также означает глобальное состояние в размере 149 тысяч евро в 2022 году (на 76% больше, чем в 2012 году).

Кроме того, аналитики UBS сообщают, что в конце прошлого года количество португальцев с состоянием более 1 миллиона евро превысило 166 тысяч, что эквивалентно примерно 2% взрослого населения.

Это на 23% больше, чем количество миллионеров, зарегистрированных на конец 2020 года, или 31 тысяча новых состояний; и на 8,7 тысячи миллионеров больше, чем в 2021 году.

В группе миллионеров Global Wealth Report 2023 определяет 108 португальцев со сверхбольшим состоянием (более 50 миллионов долларов), из которых 9 имеют состояние, превышающее 500 миллионов долларов (около 470 миллионов евро).

Несмотря на этот рост, Португалия по-прежнему представляет очень небольшую часть мирового богатства: согласно данным UBS, состояние, созданное в Португалии, эквивалентно всего 0,3% мирового богатства.

Согласно данным Global Wealth Report 2023, большинство португальцев (43%) владеют активами на сумму от 10 000 до 100 000 долларов США (около 9 400–94 000 евро).