В Португалии за неправильную парковку самоката грозит штраф

Штраф составит от 60 до 300 евро. Под эту норму подпадают также велосипеды, моно-колеса и гироскутеры. Изменения коснутся только исторического центра Лиссабона, сообщает местное издание Correio da Manha.

Вступившая в силу законодательная инициатива была неоднозначно воспринята общественностью. В первую очередь потому, что в норме прописаны крайне размытые формулировки, из которых не совсем понятно, что именно значит "неправильная парковка". Так, в тексте указывается, что штраф будет накладываться за оставления транспортного средства, предположим самоката, на прогулочных дорожках, местах отведенных для пешеходов и там, где они "будут мешать безопасному перемещению граждан".

Помимо самого штрафа владельцев обяжут заплатить еще 32 евро, за "эвакуацию транспортного средства на штрафстоянку". Если за ТС никто не явился в течение месяца, ежедневная пеня за хранение составит 67 центов, пишет rg.ru.