В Португалии задержали партию кокаина

Среда, 05 Июнь 2019 Португалия Португалия

В Португалии задержали партию кокаина

Португальская полиция арестовала семь человек, которые пытались ввезти в страну кокаин из Бразилии на сумму около 49 миллионов долларов.

В 50 тканевых мешках, спрятанных в специально оборудованном тайнике на рыбацкой лодке, нашли примерно одну тонну наркотика, предназначавшегося для сбыта в Европе. На судне под флагом Бразилии задержали иностранных граждан в возрасте от 36 до 64 лет.

Арест стал результатом международной операции под кодовым названием «Белый песок», в рамках которой полиция Португалии сотрудничала с коллегами из Бразилии, США и Британии.

По данным агентства, в 2016 году мировое производство кокаина достигло рекордной отметки в 1410 тонн ежегодно.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья