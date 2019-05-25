В Португалии задержан гражданин Израиля, торговавший людьми

Суббота, 25 Май 2019 Португалия Португалия

В Португалии задержан гражданин Израиля, торговавший людьми

Мужчина подозревается в торговле несовершеннолетними.

Португальские правоохранительные органы накануне арестовали израильтянина, который был объявлен в розыск колумбийскими властями за торговлю людьми. Мужчина подозревается в том числе в торговле несовершеннолетними.

45-летний Асси Бен-Моша был задержан в округе Лиссабона, при проверке документов. Как оказалось, его израильские документы были фальшивыми. По версии следствия, он держал гостиницу в колумбийской деревне Таганге, которая была популярна среди туристов. В отеле содержались несовершеннолетние девочки и молодые женщины, которые были вовлечены в проституцию.

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