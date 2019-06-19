В Португалии закрыли несколько пляжей

Пляжи между островом Фару и Виламоурой в Алгарве были закрыты на этой недель для пловцов из-за появления красных водорослей, которые считаются потенциально опасными для здоровья, пишет ТАСС.

Хосе Пачеко, директор Португальского агентства по окружающей среде (APA), заявил по данному поводу репортеру агентству Lusa News: «В воскресенье была обнаружена значительная популяция видов красных водорослей, которые могут быть опасны для здоровья населения.Было решено, вместе с органами здравоохранения, рекомендовать не купаться в океане в районе между Фару и Виламоурой».

Он добавил, что «образцы были собраны для анализа», и результаты ожидаются в ближайшие дни. Было решено закрыть пляжи для купающихся в районах, где водоросли оказались наиболее густыми. Региональный чиновник АПА признал, что другие пляжи могут быть затронуты в ближайшие несколько часов или дней, так как красные водоросли движутся через Алгарве в западном направлении. «Уже есть большая концентрация водорослей рядом с пляжем Роча Байсинья, в муниципалитете Албуфейра», - подчеркнул он.

Хосе Пачеко проинформировал о том, что запрет будет действовать до тех пор, пока не будут обеспечены все условия безопасности общественного здравоохранения. Источник из Национального морского ведомства сообщил Лусе, что пляжи начали поднимать красные флаги, запрещающие купание, в прошедшее воскресенье.