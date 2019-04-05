В Португалии закрылись 150 аптек

Пятница, 05 Апрель 2019 Португалия Португалия

В Португалии закрылись 150 аптек

150 аптек, расположенных в различных регионах Португалии, были закрыты в течение прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованным на этой неделе Национальным институтом лекарственных средств Infarmed.

При этом, согласно статистическим данным в стране открылось 200 новых аптек, которые получили от ведомства соответствующие разрешения на начало работы, пишет ТАСС.

Президент Infarmed Мария ду Сеу Машадо сказала, что Институту «срочно» нужно набрать больше работников, а также что любая нехватка лекарств и количества аптек является европейской и даже мировой проблемой.

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