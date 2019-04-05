В Португалии закрылись 150 аптек
150 аптек, расположенных в различных регионах Португалии, были закрыты в течение прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованным на этой неделе Национальным институтом лекарственных средств Infarmed.
При этом, согласно статистическим данным в стране открылось 200 новых аптек, которые получили от ведомства соответствующие разрешения на начало работы, пишет ТАСС.
Президент Infarmed Мария ду Сеу Машадо сказала, что Институту «срочно» нужно набрать больше работников, а также что любая нехватка лекарств и количества аптек является европейской и даже мировой проблемой.