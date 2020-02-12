В Португалии заморожены счета дочери экс-президента Анголы

Среда, 12 Февраль 2020 Португалия Португалия

В Португалии заморожены счета дочери экс-президента Анголы

Десятки банковских счетов, принадлежащих ангольской предпринимательнице Изабель душ Сантуш, были заморожены в Португалии по просьбе властей Анголы.

Об этом передает португальская газета Expresso.

По информации журналистов, ангольские прокуроры предъявили ей обвинения в незаконном присвоении средств государственной нефтяной компании Анголы «Sonangol», а также в различных налоговых преступлениях.

Со своей стороны, Душ Сантуш опровергла обвинения в том, что она обогатилась благодаря коррупционным сделкам, когда ее отец, Хосе Эдуардо душ Сантуш, был президентом Анголы, пишет regnum.ru.

46-летняя бизнесвумен ранее заявляла, что обвинения являются «политически мотивированной охотой на ведьм».

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