В Португалии заморожены счета дочери экс-президента Анголы

Об этом передает португальская газета Expresso.

По информации журналистов, ангольские прокуроры предъявили ей обвинения в незаконном присвоении средств государственной нефтяной компании Анголы «Sonangol», а также в различных налоговых преступлениях.

Со своей стороны, Душ Сантуш опровергла обвинения в том, что она обогатилась благодаря коррупционным сделкам, когда ее отец, Хосе Эдуардо душ Сантуш, был президентом Анголы, пишет regnum.ru.

46-летняя бизнесвумен ранее заявляла, что обвинения являются «политически мотивированной охотой на ведьм».