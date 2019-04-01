В Португалии запущена программа "Регрессар"
В Португалии запущена программа "Регрессар", направленная на помощь трудовым мигрантам в возвращении на родину.
В рамках данной программы, трудовые мигранты, которые эмигрировали из Португалии и хотят вернуться, могут обратиться за финансовой помощью.
Программа Regressar направлена на то, чтобы помочь португальским эмигрантам вернуться в Португалию, а правительству- удовлетворить потребности в рабочей силе на национальном рынке труда в некоторых частях страны.
Программа, которая запускается сегодня, также направлена на укрепление связей эмигрантов с местными общинами, пишет ТАСС.