В Португалии запущена программа "Регрессар"

В рамках данной программы, трудовые мигранты, которые эмигрировали из Португалии и хотят вернуться, могут обратиться за финансовой помощью.

Программа Regressar направлена на то, чтобы помочь португальским эмигрантам вернуться в Португалию, а правительству- удовлетворить потребности в рабочей силе на национальном рынке труда в некоторых частях страны.

Программа, которая запускается сегодня, также направлена на укрепление связей эмигрантов с местными общинами, пишет ТАСС.