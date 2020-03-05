В Португалии зарегистрировали автомобиль с новыми номерами AA-00-AA

Зарегистрирован первый автомобиль в новом формате с номером - AA-00-AA.

В частности, первая регистрация нового формата AA-00-AA, в которой две группы из двух букв перемежаются группой из двух цифр, была зарегистрирована вчера вечером на электромобиль, - об этом сообщили в IMT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes).

По данным IMT, первоначальная регистрация новой серии (AA-00-AA) была «зарезервирована IMT на память», при этом первое транспортное средство с новым номерным знаком было зарегистрировано как AA-01-AA.

Новый формат автомобильных номеров будет использоваться при оформлении регистрации всех новых транспортных средств.

Кроме того, год и месяц первой регистрации транспортного средства больше не будут указываться на номере (matrícula)».