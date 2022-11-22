В Португалии зарегистрировано 3,1 млн домашних животных

В Португалии в настоящее время зарегистрировано 3,1 млн домашних животных, а с 2021 года было зарегистрировано более 800 000.

Эти цифры были обнародованы по случаю II конференции по благополучию животных, организованной Институтом охраны природы и лесов (ICNF) и состоявшейся в конгресс-центре таможни города Порту.

По данным этого государственного органа, в 2022 году поддержка защиты животных увеличилась до 12 млн евро, а в 2021 году - около восьми млн, что позволило создать 47 новых центров сбора, а также модернизировать и расширить 24 существующих объекта.

Данные, опубликованные в записке, направленной агентству Lusa, показывают, что только за последний год в Информационной системе домашних животных (SIAC) было зарегистрировано около 800 тысяч, при этом количество стерилизации за последний год увеличилось на 64,12% (на 28 990 животных).

Самыми стерилизованными животными были кошки (10 840) и коты (6560), за ними следуют собаки (6511 - суки, 5079 - кобели).

В обращении конференции говорится, что 800 тысяч домашних животных, зарегистрированных в SIAC, «являются одним из самых ярких индикаторов необходимости социальной и законодательной эволюции с точки зрения благополучия животных, чтобы усилить реакцию на проблемы, которые все еще существуют в этой области».

Согласно той же заметке, во время конференции были рассмотрены некоторые из мер, которые были реализованы на практике в таких областях, как гарантия защиты домашних животных или планы контроля за размещением домашних животных.

Для реализации этих стратегий «государственная поддержка, предоставляемая в 2022 году, может составить до 12 млн евро».

Предварительные данные за 2022 год, также обнародованные на конференции, показывают, что с момента создания Департамента защиты животных-компаньонов в 2021 году ICNF провела 522 инспекции существующих помещений для животных и выдала 304 регистрации на создание новых пространств.

За этот период в ICNF была подана 291 жалоба, в основном касающаяся отсутствия ухода в жилых помещениях.