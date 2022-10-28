В Португалии зарегистрировано 326 сортов фруктов

Пятница, 28 Октябрь 2022 Португалия Португалия

В Португалии зарегистрировано 326 сортов фруктов

Среди них выделяются яблони, оливковые и грушевые деревья, согласно последнему обновлению каталога.

Национальный реестр сортов фруктов (RNVF), выпущенный Главным управлением по продовольствию и ветеринарии (DGAV), охватывает 326 сортов, «из которых 324 подходят для производства фруктов, а два - двойного назначения».

Сорта, включенные в каталог, отвечают установленным требованиям, а именно: они предназначены для производства фруктов или корнеплодов, считаются «отличными, достаточно однородными и стабильными» и имеют лицо, ответственное за селекцию и уход.

Среди яблонь выделяются 139 сортов, включая Azeda grande, Camoesa fina, Docinha, Falso bravo, Gronho, Lapa, Piparote и Zé pereira.

Далее следуют оливковое дерево с 65 сортами, такими как Coração de hare, Cornalhuda или Santulhana, грушевое дерево с 26 сортами, включая Carapinheira roxa, Cristo, Dona Joaquina и Sete Cotovelos, и каштановое дерево с 26 сортами - например, Judia, Côta и Martainha.

С более чем 10 разновидностями появляются также фиговое дерево (16) и миндальное дерево (12).

В свою очередь, вишневое дерево включает семь сортов, таких как Miúda, Lisboeta и Távora.

Апельсиновое дерево имеет шесть зарегистрированных сортов, а именно Dom João, De Amares, Do Tua, Prata, Sanguínea и Selecta.

Согласно тому же документу, слива, вишня и клубника имеют по пять сортов.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)