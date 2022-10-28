В Португалии зарегистрировано 326 сортов фруктов

Национальный реестр сортов фруктов (RNVF), выпущенный Главным управлением по продовольствию и ветеринарии (DGAV), охватывает 326 сортов, «из которых 324 подходят для производства фруктов, а два - двойного назначения».

Сорта, включенные в каталог, отвечают установленным требованиям, а именно: они предназначены для производства фруктов или корнеплодов, считаются «отличными, достаточно однородными и стабильными» и имеют лицо, ответственное за селекцию и уход.

Среди яблонь выделяются 139 сортов, включая Azeda grande, Camoesa fina, Docinha, Falso bravo, Gronho, Lapa, Piparote и Zé pereira.

Далее следуют оливковое дерево с 65 сортами, такими как Coração de hare, Cornalhuda или Santulhana, грушевое дерево с 26 сортами, включая Carapinheira roxa, Cristo, Dona Joaquina и Sete Cotovelos, и каштановое дерево с 26 сортами - например, Judia, Côta и Martainha.

С более чем 10 разновидностями появляются также фиговое дерево (16) и миндальное дерево (12).

В свою очередь, вишневое дерево включает семь сортов, таких как Miúda, Lisboeta и Távora.

Апельсиновое дерево имеет шесть зарегистрированных сортов, а именно Dom João, De Amares, Do Tua, Prata, Sanguínea и Selecta.

Согласно тому же документу, слива, вишня и клубника имеют по пять сортов.