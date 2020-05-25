В Португалии заявили о готовности принять первых туристов

Его слова приводит Reuters.

"Туристы являются желанными гостями в Португалии", - сказал Сантуш Силва, пояснив, что для тех, кто решится прилетит в страну, не предполагается вводить специального режима самоизоляции. По его словам, в аэропортах будет проводиться медицинский досмотр пассажиров с применением технических средств дистанционной термометрии тела, пишет rg.ru.

"Система здравоохранения Португалии реагирует хорошо, и это очень важно для нас, чтобы иметь возможность вновь принимать гостей из-за рубежа", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Как ожидается, на первых порах насладиться солнцем на местных пляжах удастся не всем. Приехать в Португалию смогут лишь жители относительно благополучных в плане распространения коронавируса стран Евросоюза.