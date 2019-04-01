В Португалии женщина родила сына после смерти

Португальская спортсменка Катарина Секейра родила сына спустя три месяца после того, как врачи объявили о смерти ее мозга, передает немецкий канал n-tv 31 марта.

26-летняя девушка впала в кому в результате сильного приступа астмы, и в конце декабря 2018 года ее головной мозг умер. Но поскольку она находилась на 19-й неделе беременности, родственники попросили медиков искусственно поддерживать жизнедеятельность ее организма так долго, насколько это возможно.

В конце марта состояние организма ухудшилось, и врачи приняли решение провести кесарево сечение. На 32-й неделе беременности на свет появился мальчик весом 1,7 кг и ростом 40 см. Ему дали имя Сальвадор (букв. «спаситель»), пишет regnum.ru.

Журналисты отмечают, что Катарина Секейра, завоевавшая для Португалии 40 медалей на международных соревнованиях по гонкам на каяках, спасет еще несколько жизней — после смерти она стала донором органов.