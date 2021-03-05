В Португалии женщины каждый день работают на 73 минуты больше, чем мужчины

Таковы результаты исследования, основанного на данных Национального статистического института (INE) и Евростата, хотя есть и положительные признаки участия мужчин в разделении обязанностей семейной жизни.

Согласно документу, почти 40% женщин уже прервали свою карьеру, чтобы ухаживать за детьми, в то время как только 8% мужчин сделали это.

Около 17% женщин являются неформальными опекунами, отказываясь от своего полного участия в оплачиваемой работе, чтобы помочь супругам, родителям, детям или другим членам семьи. Только 9% мужчин занимаются таким неформальным уходом.

Неравенство в отношении женщин сохраняется, несмотря на то, что Португалия является одной из европейских стран с самым высоким уровнем участия женщин на рынке труда.

Уровень активности женщин составляет 73%, что выше среднего показателя по Европе (68%), он близок к уровню активности мужчин (78%).

Женщины составляют около 50% занятости в Португалии, в то время как на европейском уровне уровень феминизации занятости составляет 46%.

Согласно исследованию, Португалия является четвертой страной в Европейском союзе, где женщины обычно работают больше часов в неделю на полную ставку: в среднем 40 часов в неделю во всех секторах, а в сельском хозяйстве, животноводстве, охоте, лесном хозяйстве и рыболовстве - 42 часа в неделю.

Исследователи отстаивают необходимость принятия эффективных и действенных мер для совмещения работы с личной и семейной жизнью работников и обеспечения равенства женщин.