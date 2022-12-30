В Португалию хотят приехать и работать 144 000 иностранцев

Пятница, 30 Декабрь 2022 Португалия Португалия

В Португалию хотят приехать и работать 144 000 иностранцев

Такое количество иностранцев зарегистрировались на веб-сайте Института занятости и социального обеспечения.

«Наличие активных иностранных работников, работающих в сфере социального обеспечения, в настоящее время составляет 630 тысяч человек, что сопоставимо с десятью тысячами в 2015 году», - добавила Ана Мендеш Годинью.

Уже 144 000 иностранцев зарегистрировались на веб-сайте Института занятости и социального обеспечения, и при этом выразили готовность приехать и работать в Португалии, сообщила министр труда и социального обеспечения.

Принимая во внимание самые последние данные о новой визе для поиска работы в Португалии, которая вступила в силу в конце октября 2022 года, Ана Мендеш Годинью также способствовала увеличению числа иностранцев с активным присутствием в системе социального обеспечения.

«Наличие активных иностранных работников, работающих в системе социального обеспечения, в настоящее время составляет 630 тысяч человек, что сопоставимо с десятью тысячами в 2015 году», - заявила министр.

Министр труда также сообщил, что создание в то время системы социального обеспечения, инструмента упрощения, направленного на облегчение вхождения иностранцев в формальную экономику, «позволило ввести в систему социального обеспечения 340 000 человек».

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