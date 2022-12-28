В Португалию отправят 1000 автомобилей Volkswagen

Среда, 28 Декабрь 2022 Португалия Португалия

В Португалию отправят 1000 автомобилей Volkswagen

Чтобы отреагировать на задержку с поступлением новых машин на рынок, Volkswagen заказал 1000 автомобилей для отправки в Португалию.

Volkswagen консолидировал 1000 единиц внедорожников и ряд моделей Golf для немедленной доставки в то время, когда существуют значительные задержки с поставкой новых автомобилей автосалонами.

В заказ включены специальные версии, которые были произведены исключительно для Португалии.

Нехватка новых автомобилей на рынке была сначала вызвана пандемией COVID-19, которая вынудила закрыть дилерские центры и заводы, а затем проблемами с поставкой различных компонентов, особенно полупроводников.

Volkswagen теперь располагает внедорожниками T-Cross, Taigo и T-Roc, а также модель Gama Golf для немедленной доставки.

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