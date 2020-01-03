В Португалию по морю везут рельсы из Италии

Пятница, 03 Январь 2020 Португалия Португалия

В Португалию по морю везут рельсы из Италии

В Португалии будет проложена новая железная дорога из итальянских комплектующих.

Infraestruturas de Portugal планирует инвестировать на закупку рельсов в объеме 8,6 тыс. тонн 6,4 миллиона евро.

Контракт на поставку заключен с компанией JSW Steel Italy Piombino SPA из Италии.

Грузы перевозятся по морю в три приема — первые два судна уже прибыли 8 и 26 октября, еще одно ожидается 20 января 2020 года, пишет lusitanasol.ru.

Далее рельсы грузовыми составами перевезут к месту назначения.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)