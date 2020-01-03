В Португалию по морю везут рельсы из Италии

Infraestruturas de Portugal планирует инвестировать на закупку рельсов в объеме 8,6 тыс. тонн 6,4 миллиона евро.

Контракт на поставку заключен с компанией JSW Steel Italy Piombino SPA из Италии.

Грузы перевозятся по морю в три приема — первые два судна уже прибыли 8 и 26 октября, еще одно ожидается 20 января 2020 года, пишет lusitanasol.ru.

Далее рельсы грузовыми составами перевезут к месту назначения.