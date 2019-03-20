В Португалию приходит весна

Среда, 20 Март 2019 Португалия Португалия

В Португалию приходит весна

Теплая погода установится, по крайней мере, до выходных.

В эту среду наступает начало календарной весны и вместе с ней приходит и весна метеорологическая: теплая погода на уровне 20 градусов тепла. Осадков не будет, по крайней мере, до выходных. 

«Сохранится хорошая погода, однако ожидается переменная облачность. Облачность больше будет выражена в северных и центральных районах страны. Ветер прогнозируется слабый или умеренный», - рассказала португальским СМИ Жуана Саншеш, метеоролог Института моря и атмосферы (Instituto Português do Mar e da Atmsofera).

На юге воздух прогреется до 22 градусов, в северных городах, например, в Гварде и Брагансе температура не будет превышать 13-16 градусов тепла.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья