В Португалию приходит весна

В эту среду наступает начало календарной весны и вместе с ней приходит и весна метеорологическая: теплая погода на уровне 20 градусов тепла. Осадков не будет, по крайней мере, до выходных.

«Сохранится хорошая погода, однако ожидается переменная облачность. Облачность больше будет выражена в северных и центральных районах страны. Ветер прогнозируется слабый или умеренный», - рассказала португальским СМИ Жуана Саншеш, метеоролог Института моря и атмосферы (Instituto Português do Mar e da Atmsofera).

На юге воздух прогреется до 22 градусов, в северных городах, например, в Гварде и Брагансе температура не будет превышать 13-16 градусов тепла.