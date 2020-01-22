В Португалию пришла мода на органические продукты

Среда, 22 Январь 2020 Португалия Португалия

В Португалию пришла мода на органические продукты

За три года в Португалии потребление свободных от глютена и лактозы продуктов возросло вдвое. Диетологи обеспокоены этой ситуацией.

Спрос на не содержащие глютен и лактозу товары растет быстрыми темпами, поэтому крупные сетевые маркеты увеличили их оборот, в том числе выпуская собственные бренды.

Супермаркеты Pingo Doce стали больше реализовывать органических продуктов на 180%, в том числе безглютеновых продуктов покупают больше на 20%, а безлактозныъ — на 54%.

Сеть Continente Био-продукты продает на 94% больше, пишет ТАСС.

Диетолог Александра Бенто и его коллеги озабочены тем, что все эти полезные с точки зрения обывателя продукты стали покупать не только по необходимости в зависимости от медицинских показателей, но и в погоне за красотой и молодостью. Но лишать себя лактозы и глютена без необходимости — это ошибка, в результате которой может серьезно пострадать здоровье. Конечно, если речь идет о больших количествах, потребляемых регулярно.

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