В Португалию пришла мода на органические продукты

Спрос на не содержащие глютен и лактозу товары растет быстрыми темпами, поэтому крупные сетевые маркеты увеличили их оборот, в том числе выпуская собственные бренды.

Супермаркеты Pingo Doce стали больше реализовывать органических продуктов на 180%, в том числе безглютеновых продуктов покупают больше на 20%, а безлактозныъ — на 54%.

Сеть Continente Био-продукты продает на 94% больше, пишет ТАСС.

Диетолог Александра Бенто и его коллеги озабочены тем, что все эти полезные с точки зрения обывателя продукты стали покупать не только по необходимости в зависимости от медицинских показателей, но и в погоне за красотой и молодостью. Но лишать себя лактозы и глютена без необходимости — это ошибка, в результате которой может серьезно пострадать здоровье. Конечно, если речь идет о больших количествах, потребляемых регулярно.