В Португалию в конце недели вернется теплая и солнечная погода

Пятница, 08 Март 2019 Португалия Португалия

В Португалию в конце недели вернется теплая и солнечная погода

По словам специалистов, воздух прогреется до 24 градусов.

После небольших осадков в пятницу и ливней в начале недели, синоптики прогнозируют возвращение теплой и солнечной погоды.

Как сообщает Институт моря и атмосферы, во всех регионах страны установится теплая погода. По словам специалистов, воздух прогреется до 24 градусов. Однако, на территории всей страны будет сохраняться облачность.

В пятницу, 8 марта, в столице Португалии минимальная температура составит 10 градусов, а максимальная - 16.

Ожидается небольшая облачность. В Порту температура будет колебаться в течение дня от 6 до 16 градусов.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья