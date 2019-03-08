В Португалию в конце недели вернется теплая и солнечная погода

После небольших осадков в пятницу и ливней в начале недели, синоптики прогнозируют возвращение теплой и солнечной погоды.

Как сообщает Институт моря и атмосферы, во всех регионах страны установится теплая погода. По словам специалистов, воздух прогреется до 24 градусов. Однако, на территории всей страны будет сохраняться облачность.

В пятницу, 8 марта, в столице Португалии минимальная температура составит 10 градусов, а максимальная - 16.

Ожидается небольшая облачность. В Порту температура будет колебаться в течение дня от 6 до 16 градусов.