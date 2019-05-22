В Португалию возвращается пиренейская рысь

По данным португальских и испанских экологов, популяция пиренейской (испанской) рыси многократно увеличилась. Еще в 2015 году этот вид находился на грани вымирания, с пометкой в «критической опасности».

Экологи сообщают, что в рамках программы по восстановлению вида регулярно на свободу выпускают рожденных в неволе хищников. Так, в среду в дикую природу будет выпущена еще одна пара этого редкого вида. Самца по имени Жакаранда и самку Катманду выпустят на свободу в одном из районов Алентежу.

Португальские власти отмечают, что вид по прежнему находится под угрозой исчезновения. Однако популяция увеличилась до 686 особей. Тогда как в 2005 году оставалось всего 100 особей. В последнее время у хищников родились 47 котят.

Пиренейская рысь — редкий вид млекопитающихся, он отличается от обычной рыси красивым «леопардовым» окрасом и небольшим размером. Охотится в основном на мелкую дичь. Длина рыси составляет 75-100 см, включая хвост.