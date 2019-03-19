В ресторанах Албуфейры SEF обнаружил 8 нелегалов

Вторник, 19 Март 2019 Португалия Португалия

В ресторанах Албуфейры SEF обнаружил 8 нелегалов

Работодателям грозит штраф от 6 до 25 тысяч евро.

В округе Фару инспекторы SEF выявили 8 нелегальных сотрудников в двух заведениях общепита и в промышленной прачечной. Это произошло в рамках плановой проверки, сообщают представители миграционной службы. Нелегальные работники уже получили уведомление о необходимости покинуть страну в 20-дневный срок. Против работодателей заведено дело. Санкция предусматривает штраф от 6 до 25 тысяч евро.

Также в рамках проверки инспекторы SEF проверили все дома на колесах, которые перемещаются по региону Алгарве. Они выявили 38 иностранцев, в основном на пляжах, однако ни у кого из них не было обнаружено проблем с документами.

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