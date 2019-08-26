В школах Португалии откроют туалеты «для всех полов»

В сентябре португальские школы начнут работать с новыми правилами для трансгендеров. Среди, прочего, в учебных заведениях появятся гендерно-нейтральные туалеты и раздевалки. Согласно приказу Министерства образования, опубликованному в Diário da República, новые правила призваны уважать право на «самоопределение гендерной идентичности».

Гендерно-нейтральный туалет предназначен «для не определившихся в своем самосознании с выбором пола или, напротив, убедившимися в ошибочности сделанного природой без их участия выбора».

Теперь ученики смогут сами выбрать себя имя, в соответствии с тем полом, с которым они себя ассоциируют. Также учащиеся получают свободу выбора носить юбку или брюки.

Решение взывало шквал критики со стороны социал-демократический партий. Представители партий уже собрали 17 тысяч подписей под петицией против поправок к закону. В то же время многие родители и школы приветствуют новые правила, сообщает издание Sapo.pt.