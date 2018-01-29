В школе Португалии произошла стрельба

Один человек погиб в результате стрельбы на территории одной из школ в португальском городе Назаре на западе страны в понедельник.

Между родственниками двух школьников произошел конфликт во дворе учебного заведения. Один из них выстрелил, ранив 67-летнего мужчину, который позже умер в больнице.

Стрелявшего доставили в полицейский участок, ведется расследование происшествия.