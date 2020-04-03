В студенческое жильё Португалии инвестируют всё больше

Согласно данным Savills, объёмы инвестиций в студенческое жильё Испании и Португалии достигли 400 и 500 млн евро соответственно за 10 лет. Это одновременно связано с развитием высшего образования в этих странах, притоком студентов (в Испании за 10 лет – плюс 8,3%) и отсутствием качественного продукта на рынке недвижимости данного сегмента. Соответственно, инвесторы видят большую выгоду, вкладывая деньги в студенческое жильё в этих странах, сообщает Property Magazine.

Причины популярности. Помимо развития туризма, Испания и Португалия привлекают иностранцев наличием множества программ на английском языке, успешным развитием программы Erasmus. Восемь испанских университетов входят в 300 лучших высших учебных заведений мира, а система ВО Португалии – на 35 месте по рейтингу 2019 года. К тому же, всё больше студентов готовы покинуть родную страну, чтобы попробовать жизнь в другом месте с более высоким качеством образования, пишет prian.ru.

Возможности для инвесторов по-прежнему широки: на рынках студенческого жилья Испании и Португалии спрос намного выше предложения, студентов с каждым годом становится всё больше, цены на аренду и покупку недвижимости растут, хотя в последние месяцы продажи в Испании слегка «просели». Между тем, в Португалии только 14% студентов получают гарантированное жильё от университета. Потому эксперты прогнозируют рост инвестиций и увеличение доходности.